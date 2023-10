L’invettiva di De Luca contro il Pd | “Presuntuosi e inconcludenti Altro che governo | così non riusciamo a organizzare neanche una gita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Dentro il Pd c’è un tasso altissimo di presunzione. Noi continuiamo a immaginare di essere moralmente superiori agli altri, in molti casi siamo inferiori.”.il governatore della Campania, Vincenzo De, ha lanciato un dura invettivail partito alla festa dell’Unità a Napoli . Secondo il presidente di Regione, “nel corso di questi anni il Pd” è cresciuto assorbendo “il paggio dai due partiti di provenienza” e cioè “il correntismo doroteo” e “il centralismo burocratico del partito comunista”. “C’è gente che arriva a Roma, prende in mano la macchina e comincia a esercitare una funzione di ricatto in modo particolare in relazione alle candidature successive”, attacca ancora Deche evidenzia però “un elemento” grazie al quale è possibile ...