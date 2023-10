Gli amici di Putin si organizzano | che succede nell' Europa dell' est

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La guerra in Ucraina sta mettendo a dura prova la tenuta'asse occidentale pro Ucraina. Le morti e le diffifoltà economiche stanno spostando le opinioni pubbliche soprattutto in alcuni Paesi. E il recente ritorno di Fico in Slovacchia è un segnale inequivocabile. La questione è stata affrontata anche sulle colonne de Il Giornale che ne ha parlato in un articolo pubblicato il 2 ottobre. "Musica per le orecchie di Vladimir, lietissimo di vedere Fico affiancarsi all'altro filorusso ungherese Viktor Orbán nel ruolo di suo cavallo di Troia all'interno'Ue ea Nato - si legge su Il Giornale - Conta il futuro, e, con un esecutivo filorusso a Bratislava affiancato a quello di Budapest, esso sarà meno roseo sia per Bruxelles sia per Kiev. Anche se le motivazioni che hanno spinto tanti elettori slovacchi a ...