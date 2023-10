Declinati in tonalità basic | contrappongono fascino rétro e appeal contemporaneo

Leggi su amica

(Di lunedì 2 ottobre 2023) GUARDA LE FOTO Look che funzionano: i migliori outfit autunno inverno 2023-2024 Durante le ultime sfilate milanesi per le collezioni primavera estate 2024 la fashion influencer Aimee Song ha presenziato al primo defilé Gucci sotto la direzione creativa di Sabato De Sarno con un total look della maison che non è passato inosservato e che era composto essenzialmente da serafino e gonna lunga. Se la parola serafino non dice niente è bene rimediare in fretta, perché è uno di quei pezzi che nell’armadio serve sempre. Grazie alla sua versatilità e alla capacità di adattarsi a diversi stili può infatti diventare un’arma segreta da tirare fuori nei momenti di bisogno. E Aimee Song lo sa bene. Per serafino si intende una maglia spesso a costine sottili chiusa al collo da una fila di bottoncini ...