Programmi TV di stasera | domenica 1 ottobre 2023 Il Provinciale chiude in Puglia con Al Bano

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 1 ottobre 2023) Federico Quaranta (US Rai) Rai1, ore 21.25: Cuori 2 Nuova stagione Fiction. 2×01 Il mestiere di vivere: Il reparto delle Molinette è radunato al cimitero monumentale di Torino e si stringe attorno a Delia per offrire le proprie condoglianze. Ma non si tratta del funerale di Cesare Corvara. 2×02 Più forte di tutto: Diventato padre, Alberto deve affrontare una nuova sfida: Luisa ha avuto una crisi cardiaca, forse causata dagli elettroshock che avrebbero dovuto curarla. E’ un duro colpo per il reaprto. Rai2, ore 21.00: Il Collegio Docureality. Arriva il momento del taglio dei capelli, tanto temuto quanto inevitabile visto che il Collegio richiede sempre che l’aspetto dei suoi studenti sia curato e sobrio. Fra i collegiali non tutti sapranno accettare la propria nuova immagine e le lamentele di qualcuno richiederanno l’intervento durissimo del Preside. Continuano le prove di gruppo ...