Malattie cardiovascolari ' fatalità' per 2 italiani su 3 | al via campagna

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - Lerappresentano ancora oggi la principale causa di morte in Italia e nel mondo. Ma nonostante i dati relativi alla consapevolezza deglidiano una fotografia incoraggiante, per quasi 2 pazienti su 3 è un destino a cui tutti prima o poi andranno incontro, soprattutto con l'avanzare dell'età; risultano rassegnati, invece, i pazienti più esposti perché ad alto rischio di evento cardiovascolare, come ad esempio chi soffre di diabete, ipertensione, angina, patologie vascolari, che in alcuni casi sono già sopravvissuti a un infarto o a un ictus, e nei quali il colesterolo Ldl non raggiunge i livelli ottimali di controllo nonostante le terapie di base, i miglioramenti nello stile di vita e una più sana alimentazione. Lo evidenzia un'indagine promossa da Sanofi e condotta da ...