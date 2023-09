L’ex capo del fisco di Genova verso il processo per depistaggio | “Favorì Briatore per fargli riavere lo yacht” Ma il manager è archiviato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nel giugno del 2021 Flaviodisse in un’intervista di sentirsi come il “mugnaio di Bertolt Brecht”, che aveva finalmente trovato il suo “giudice a Berlino”. Una metafora letteraria che esemplifica il ruolo di vittima della giustizia. Dopo undici anni di processi, la Cassazione aveva spazzato via le due condanne per una maxi-evasione fiscale legata alloForce Blue, che nel frattempo era andato però all’asta prima della sentenza definitiva. Nella stessa intervista, invadendo un campo per lui inconsueto (la politica giudiziaria), il patron del Billionaire arrivava a chiedere una grande riforma della giustizia. Sono passati oltre due anni e una riforma della giustizia, nel frattempo, è arrivata: quella che porta la firma delministro Marta Cartabia e del governo dei migliori. Per ironia della sorte, è anche grazie a ...