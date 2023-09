Inzaghi non cambia | le ultime sulle formazioni

Dopo le prime giornate di campionato, ci sono casi ancora irrisolti che riguardano giocatori arrivati per tanti soldi che non trovano spazio...

Panchina per l'ex Frattesi, nell'Inter giocano i 'titolari'. Le ultime dal Meazza a cura di Andrea ......devono infatti fare i conti con l'infortunio di Marko Arnautovic che priverà Simonedi un ... il suo nome ancora nel giro del mercato (LaPresse) - calciomercato.itAl contempo, la dirigenza...

Inzaghi non rinuncia ai big: Lautaro titolare con Thuram, Dimarco, Barella e Dumfries La Gazzetta dello Sport

GdS - Mkhitaryan, il riposo può attendere: Inzaghi non rinuncia all'armeno Fcinternews.it

Simone Inzaghi e la perfezione: il rapporto tra queste due entità ... Già, proprio quei cambi che forniscono il valore aggiunto ad una rosa che attualmente non sembra avere difetti: basti pensare che ...Di certo una partita non semplice visto il grande momento dei neroverdi dopo ... (Spazio Inter) Barella e Frattesi insieme in campo dal primo minuto in Inter-Sassuolo. Inzaghi pronto a prendere ...