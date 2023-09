Al Trofeo Coni in Basilicata brilla una giovane atleta sannita

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna giovanissimahato all’ottava edizione estiva del, tenutosi da giovedì a domenica scorsa sulla Costa Jonica della, palcoscenico della fase finale della più grande manifestazione sportiva under 14 d’Italia. La ‘mini Olimpiade’, quest’anno andata in scena in terra lucana, è un appuntamento multidisciplinare che promuove la pratica sportiva tra i ragazzi attraverso la sinergia di tutto il sistema sportivo nazionale. Il format voluto fortemente dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano segna la fine di un percorso iniziato dai ragazzi con le proprie Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche nelle proprie province e regioni e, al tempo stesso, rappresenta un’occasione di crescita nel nome dello sport. Nei ...

Tempo di lettura: < 1 minutoGrande soddisfazione per l’ Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno per la partecipazione al ...

Maria Vittoria Imbriani, Matteo Capone e Agata Pinchi brillano nella più importante manifestazione multisport under 14 d'Italia. Spoleto presente alle finali dell'ottava edizione del, la più importante manifestazione sportiva riservata agli Under 14. La più importante manifestazione multisport under 14 d'Italia, che ha coinvolto oltre 4.400 atleti da 35 federazioni e 7 ...I giovani della Pallamano marsalese hanno conquitato il titolo di vice campioni d'Italia di Beach Handball all'8edizione del2023. Il 21 settembre scorso sono partiti alla volta della Costa Jonica in Basilicata per disputare le prime gare del. Consapevoli delle loro capacità e del lavoro svolto, erano ...

Trofeo Coni, esulta la Mabuni Club: Simone Conversini si piazza terzo con il Lazio Civonline

TROFEO CONI 2023 AL TRENTINO - Federazione Italiana Sport Orientamento FISO

Settembre ricco di appuntamenti sportivi e carnet di vittorie per i giovani gommonauti del Club del Gommone Trieste. A Piana degli Albanesi (Pa) i ragazzi, allenati dall’istruttore Marino Colonna, han ...Oro a squadre per il nuoto pinnato, argento per la danza sportiva e ottimi risultati nel taekwondo. Ottimo bilancio della nostra regione nel medagliere della più importante manifestazione sportiva gio ...