(Di martedì 26 settembre 2023) Lo scrittore, premio Campiello per 'I miei stupidi intenti', sarà ospite al Polo Gatteschi con il nuovo romanzo sulla fatica di diventare adulti

Lo scrittore, premio Campiello per 'I miei stupidi intenti', sarà ospite al Polo Gatteschi con il nuovo romanzo sulla fatica di diventare adultiBernardo, autore de I miei stupidi intenti (Sellerio 2021), con cui è diventato il più ... Il secondo romanzo è 25 (Sellerio 2023) edi Gero, 25enne anni che abita da solo in una ...

"25": Zannoni racconta storie di bar e di vita - Pistoia LA NAZIONE

“25”: il secondo libro di Bernardo Zannoni racconta la fatica di diventare adulti nell’attesa del punto di rottura Il Libraio

Lo scrittore, premio Campiello per "I miei stupidi intenti", sarà ospite al Polo Gatteschi con il nuovo romanzo sulla fatica di diventare adulti ...Bernardo Zannoni, già premio Campiello nel 2021 con I miei stupidi intenti pubblicato da Sellerio, è tornato in libreria con 25. Il protagonista del libro è Gero, un ragazzo che vive in una piccola ci ...