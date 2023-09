Unifestival Music | Musica e tragica comicità alla Federico II

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023): Nel Cortile delle Statue dellaII, con la Nuova Orchestra Scarlatti e I Virtuosi di San Martino Ritorna la Quinta Edizione del UniFestival della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, realizzato in partnership con l’UniversitàII. Quest’anno dedicato interamente dedicato a Giovanbattista Cutolo, il 24enneista ucciso 31 agosto da un 16enne per futili motivi. Si Parte mercoledì 27 settembre 2023 ore 20.00, presso il Cortile delle Statue (Via Paladino 39), con un appuntamento ricco di momenti inediti e originali sul filo dell’ironia. Traa e scena, la Nuova Orchestra Scarlatti incontra I Virtuosi di San Martino. Il programma esordisce con un movimento dal Musikalischer Spass K 522 di Wolfgang Amadeus Mozart. ...