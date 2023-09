Messina Denaro | la morte dell’ultimo stragista di Cosa nostra

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 25 settembre 2023) Era il 16 gennaio 2023, quando il boss Matteoveniva arrestato, dopo 30 anni di latitanza, dai Carabinieri del Ros presso la clinica Maddalena di Palermo. Dopo l’arresto, l’attenzione degli inquirenti si concentrano sul primo covo del boss – in vicolo San Vito, ex via CB31- nel cuore di Campobello di Mazara, nel Trapanese. Lì gli uomini de reparto del Ros hanno rinvenuto profumi costosi, scarpe di marca, vestiti di lusso, un frigo pieno di vivande e tante ricevute e scontrini ma anche una biografia di Putin e biglietti aerei intestati ad Andrea Bonafede. Tutti i misteri del capomafia di Castelvetrano. Dalla cattura agli ultimi giorni di vita di MatteoInsieme ai diversi oggetti, c’erano anche cartelle cliniche, referti medici e un’agenda in cui appuntava date, pensieri e riflessioni ...