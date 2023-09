Cieli a rischio | sfida tra caccia russi e italiani

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 25 settembre 2023) Giovedì scorso, in una sequenza che sembra estrapolata da un film d’azione, il comando Nato della difesa aerea europea ha rilevato due jet supersonici, dei Sukhoi, avvicinarsi a gran velocità ai confini di Varsavia, senza alcun piano di volo e senza comunicare con i controlli del traffico aereo. In risposta, da Malbork, in Polonia, sono decollati due F35 dell’Aeronautica italiana, pronti a intervenire in meno di tre minuti. Gli F35 hanno affrontato lacon precisione e determinazione, riuscendo a intercettare e identificare gli aerei. Questi ultimi erano due Sukhoi 30 Flanker, riconosciuti come tra i migliori del repertorio russo. In un mix di messaggi radio e segnalazioni ottiche, glihanno segnalato aidi invertire la rotta. Pochi minuti dopo, con i jet ...