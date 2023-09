Pallamano | Serie A Gold | Cassano Magnano | Conversano | Brixen e Fasano scandiscono il passo

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) La terza giornata della2023-2024 diè andata ufficialmente in archivio fra gol, emozioni e pathos. Ecco come sono andate le cose., insieme al, capace di vincere nel posticipo domenicale 31-26 sul Secchia Rubiera, sono le capoclassifica del campionato. I lombardi si sono imposti 29-30, di misura, a Sassari, mentre le compagini pugliesi si sono rispettivamente affermate in casa del Pressano, con uno score di 25-26, e fra le mura amiche sul Pressano, per 30-27. Da registrare, poi, vi sono i netti successi del Bolzano, che ha rifilato un largo 33-25 al Carpi, e il pirotecnico 39-37 con cui Trieste ha avuto la meglio sul Macagi Cingoli; oltre al 23-31 dell’Alperia Black nella tana dello ...