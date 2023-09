Dividere il costo di Netflix | Spotify | Office o altri servizi a pagamento

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 22 settembre 2023) Molticomeconsentono di risparmiare molto suldell'abbonamento se si adotta la strategia di condivisione dei costi dei costi con amici o parenti. Diventa quindi molto interessante utilizzare dei siti pensati per far incontrare persone che voglionoildi un abbonamento, gestire i pagamenti e rendere semplice, anche tra persone sconosciute, la condivisione di un account suo susiti che funzionano in modo simile e non limitano l'uso di un account. Nella guida che segue vi mostreremo comeildi, Microsoft 365 ea ...