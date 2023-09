Tutti gli scioperi annunciati a fine settembre

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 settembre 2023)mese ricco diquello di: dal 26 al 29 diverse sono le attività che verranno sospese nel settore trasporti. Dal comparto merci a quello ferroviario fino ad arrivare a quello aereo. Vediamo nel dettaglio gli orari e i giorni confermati. Sciopero aereo 26 e 27I sindacati FILT-CGIL, UILT-UIL, ANPAC/ANP hanno confermato lo sciopero del personale navigante tecnico della società Poste Air Cargo, che interesserà il comparto aereo per ben 24 ore (in tutta Italia). Si tratta di uno sciopero nazionale, che prevede una sospensione delle attività dalle 22:00 del 26 ottobre alle 21:59 del 27 ottobre. Poste Air Cargo (in precedenza Mistral Air) è un operatore aereo italiano, attivo nel trasporto merci e posta. Sciopero in Puglia il 28 e 29Uno sciopero che interessa il ...