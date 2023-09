GF Carolina Marconi | tornato l’incubo tumore | “Hanno visto qualcosa”

, l'ultima chemio e la commovente dichiarazione d'amore per il fidanzato Alessandro Tulli: 'Auguro a tutte di trovare un uomo come te' - guarda QUALCOSA NON VA - Ora però ha deciso ...Un Ritorno Inaspettatosembra non essere ancora uscita dall'incubo del tumore. Dopo alcuni giorni di silenzio dai social media, ha scelto di essere sincera con i suoi ...

Carolina Marconi e i controlli dopo il cancro: C'è qualcosa al fegato, sono spaventata Fanpage.it

Carolina Marconi: “E’ stata una doccia fredda, devo fare nuovi controlli” TGCOM

Carolina Marconi torna su Instagram, e non sono belle notizie quelle che scrive ai suoi fan. La showgirl deve continuare a combattere contro il tumore al seno che le hanno diagnosticato due anni fa,..La showgirl, dopo aver sconfitto un cancro al seno, si è dovuta sottoporre a nuovi esami. "È stata una doccia fredda", dice. E racconta tutti i suoi timori ...