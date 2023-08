Correa | ultima panchina nefasta Umore nero | Marsiglia? – CdS

(Di giovedì 24 agosto 2023) Joaquinè in procinto di lasciare l’Inter. Ilha intensificato i contatti improvvisamente con i nerazzurri, l’addio è molto vicino. ADDIO – Joaquinha cambiato posizione dopo lacontro il Monza. Simone Inzaghi gli ha mandato un segnale facendo giocare Henrikh Mkhitaryan da seconda punta, el tucu l’ha colto e sta per lasciare prontamente. Ilsi è fatto sentire incessantemente per chiudere l’operazione, i nerazzurri accettano anche la formula del prestito.non era fino ad una settimana fa convinto di andare via dall’Italia, ma la prospettiva di un anno dicome alla prima giornata di campionato lo ha portato a cambiare idea. Le squadre a lui interessate ci sono: Betis Siviglia, Bournemouth, Cagliari, Lille, Lipsia ...

Altro giro, altra squadra interessata a Joaquin. E stavolta il nome arriva direttamente dalla Francia. Come si legge sul portale transalpino Foot Mercato, è il Lille l'compagine che avrebbe messo gli occhi sul Tucu. Paulo Fonseca, ...

L'Olympique Marsiglia ha mostrato un interesse concreto nei confronti di Joaquìn Correa, attaccante dell'Inter. I francesi tengono quindi gli occhi aperti sul futuro del calciatore argentino, che ...