Schlein riannoda i fili in segreteria | ok Pd plurale ma no “cacofonia” nelle posizioni

(Di sabato 10 giugno 2023) ROMA –re idel partito, dando spazio alla “pluralità” dellepurché non divengano “cacofoniche”. Questa la linea emersa alladel Pd convocata ieri da Ellyin vista della direzione di lunedì 12 giugno. Durante la riunione la segretaria ha lanciato la proposta di una “mobilitazione” che dovrà “coinvolgere i territori”, i cui dettagli verranno definiti in direzione, e che si focalizzerà sui “grandi temi sociali: dal lavoro alla scuola, dall’ambiente alla Sanità, al Pnrr”. Fonti del Nazareno hanno descritto il clima income “non solo unitario ma anche unito e propositivo” perché l’obiettivo è quello di “rilanciare l’azione politica” dei Dem concentrandosi sulle cose da fare e costruendo così l’alternativa al governo di destra di Giorgia ...

Pd, Schlein riannoda fili del partito: "Ora mobilitazione su nostri temi" Adnkronos

