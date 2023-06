(Di sabato 10 giugno 2023): gli agenti di Polizia hanno bloccato a Napoli il responsabile e recuperato ilsottratto Giovedì mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in via Diomede Marvasi a Napoli, hanno notato un uomo che, dopo aver colpito violentemente due, ha sottratto ad una di esse uncellulare per poi darsi alla fuga. Ne è nato un inseguimento durante il quale l’uomo si è disfatto delfino a quando, giunto in via del Carmine, gli agenti lo hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato; inoltre, i poliziotti hanno recuperato lo smartphone sottratto poco prima. N.C., 29enne senegalese con precedenti di polizia e irregolare ...

E' quest'ultimo che una volta raggiunti i due, già a terra, sferra il calcio cheal volto il. Il militare protagonista del gesto è stato trasferito ad un altro incarico non ...E' quest'ultimo che una volta raggiunti i due, già a terra, sferra il calcio cheal volto addirittura prima lo stesso collega e poi il ragazzo. Il militare protagonista del gesto è stato ...Ancora rossoblù: Cesana pesca in ar ea Mantellini cheperfettamente di testa, ma sulla sua ... Segna il gol del 2 - 0 da verod'area, respingendo in porta un bel cross basso di ...

Rapinatore colpisce turiste e fugge con un telefono, arrestato Punto! Il web magazine

NAPOLI - Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in via Diomede Marvasi, hanno notato ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...