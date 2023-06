Rampage 09 06 2023 Code Blue

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 10 giugno 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo in quel di Colorado Springs, il main event della serata sarà il #1 contender match per l’AEW Women’s World Championship. Lucha Bros & Bandido vs. Ethan Page, Big Bill & Lee Moriarty (3 / 5) Nonostante l’ottima prestazione dei messicani, Ethan Page sembrava sul punto di ottenere la vittoria nelle fasi finali salvo poi essere distratto dall’intervento al microfono degli Hardys. Bandido ha schienato il canadese con la Rebound German Suplex. Vincitori: Lucha Bros & Bandido La regia ci mostra le immagini dell’ultimo episodio della QTV. QT Marshall e soci sono carichi per la prima di Collision ed affermano che Powerhouse Hobbs ci darà un anticipazione di ciò che accadrà nello show del sabato. Powerhouse Hobbs vs. Caleb ...