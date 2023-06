Dindo Capello: "Viva gli italiano a Le Mans!": "Il vero rivale dellaè l'affidabilità" Cosa dici a proposito di tattiche e affidabilità "Posso dirti che mezzo secolo dopo la......dopo 50 anni Duepartiranno dunque dalle prime caselle in griglia nella corsa endurance più famosa al mondo come successe nel 1973, all'ultima partecipazione ufficiale, quando Arturo...Duepreparate a Piacenza partiranno dalle prime caselle in griglia nella corsa endurance più famosa al mondo come successe nel 1973, all'ultima partecipazione ufficiale, quando Arturoe ...

Merzario: “La Ferrari può vincere a Le Mans!” Autosprint.it

Rintracciare Arturo Merzario non è facile, perché l’ottantenne Fantino si sta cimentando sulle Dolomiti in un evento d’auto storiche, ma la possibilità di dire la sua sulla Ferrari 499P davanti a tutt ...Le Mans si ritinge di rosso. Esattamente come mezzo secolo fa. Quando la Ferrari fece la sua ultima apparizione alla 24 Ore prima del “grande ritiro”. All’epoca due vetture ...