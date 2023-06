L’ultima scoperta di Dante&Descartes | Emma de Franciscis e il suo “L’uomo che attraversò tre secoli”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 giugno 2023) Era uscito in sordina sotto Natale ed a crederci c’era solo lui il libraio-editore Raimondo Di Maio della “Dante&Descartes”, per tutti Don Raimondo dopo che Erri De Luca ne aveva fatto un personaggio di un suo romanzo. Stiamo parlando de “chetre” (pagg. 272, euro 15; Libreria editrice “Dante&Descartes”), l’esordio letterario – fulminante – della scrittrice partenopeade. Ora Di Maio annuncia la seconda edizione che per una piccola casa editrice come la sua vale come un quarto di Champions. Poi l’annuncio che questa piccola vittoria sarà festeggiata a Sorrento il 5 di luglio alla Libreria Tasso con una festa per i lettori vacanzieri e della Costiera sorrentina alla presenza dell’autrice, dell’editore e del lettore qualificato Angelo Trifari. Un romanzo ...