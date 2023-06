Diletta Leotta e il sesso in gravidanza con Loris Karius | ' Dipende dalle dimensionia volte aiuta'

e Loris Karius saranno presto genitori. E nelle ultime ore, in onda su Radio 105 , la conduttrice di Dazn ha confessato le sue paure del momento. Intervistata dall'amico e collega ...... polemiche social PAPARAZZATO Fotogallery - Eros Ramazzotti con Cesare Augusto nell'ovetto C'E' ANCHE LORIS Fotogallery -a cena con i cognati, sfida tra pancioni! GAG SOCIAL ...senza freni. In attesa di dar luce la sua prima figlia, l'inviata di Dazn si confessa durante una puntata del programma radiofonico che conduce dal 2017, '105 take away'. Ed ecco che il ...

Nel corso del suo show radiofonico, Diletta Leotta si è lasciata andare ad alcune confidenze sulla sua gravidanza.L’inviata di Dazn Diletta Leotta aspetta una bambina dal portiere Loris Karius, conosciuto lo scorso autunno. Un colpo di fulmine che ha portato i due ad allargare subito la famiglia. A metà agosto è ...