Calciomercato Lazio | si insiste per Berardi | nell’affare incluso anche Cancellieri

(Di giovedì 8 giugno 2023) Insieme al Napoli capitanato da Luciano Spalletti, e trascinato dai gol e dalle giocate di giocatori del calibro di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, la cui stagione è culminata con la conquista dello scudetto, una delle migliori squadre dell’intera Serie A, è stata senza alcuna ombra di dubbio ladi Maurizio Sarri, al suo secondo anno alla guida della compagine capitolina. I biancocelesti infatti hanno concluso il campionato con un ottimo secondo posto, con all’attivo 74 punti conquistati dopo 38 ben giornate, contraddistinte da non pochi colpi di scena. Un bottino decisamente notevole per Ciro Immobile e compagni, frutto di 22 vittorie, 8 pareggi ed 8 sconfitte, e con un reparto offensivo caratterizzato da 60 gol realizzati e soltanto 30 subiti. Numeri davvero molto importanti, che sono valsi la qualificazione diretta alla prossima edizione della UEFA ...

E questo vale per Maldini al Milan, per Spalletti al Napoli, per Tare allae chissà quanti altri se ne aggiungeranno, se 'Moneyball' inizierà ad essere il film di riferimento del calcio, ...Sulle orme dell'ex Napoli c'è pure ladi Sarri.Il club toscano si è infatti affidato all'ex difensore di Inter, Roma e, Aleksander Kolarov nel ruolo di direttore sportivo. De Rossi (LaPresse) -.itIl serbo è l'uomo della ...

Calciomercato Lazio | Sarri sogna Jorginho: la posizione della società La Lazio Siamo Noi

Clamorosa rivalsa della Lazio. La formazione giunta seconda in classifica nel campionato di Serie A continua a rivendicare la vittoria.E ora il prossimo passo della Lazio è quella di pensare al mercato. Un obiettivo raggiunto grazie ad un gruppo squadra coeso e grazie alle idee di calcio dell’ex tecnico di Napoli e Juventus, che ha ...