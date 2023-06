Università San Raffaele di Frattamaggiore | l’8 giugno evento tra cultura e arte

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Sapere e coltivare, quale modo migliore l’82023 per l’San, a, di onorare l’anno accademico appena terminato e i prossimi che verranno, invitando a unche ne sottolinea tutta l’importanza. Con il patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli e del Comune di, organizzato dalla Scuola Paritaria Don Bosco partner dell’iniziativa, si sottolinea l’importanza della conoscenza in tutte le fasi della vita, dalle scuole elementari fino al percorso di laurea. In Via Sossio Russo, nella storica Villa Laura, che fin dal passato ha coperto un importante ruolo sociale, prima come succursale dell’Istituto di Medicina Pedagogica di Ponticelli, fondato dal professor Giuseppe Tropeano nel 1935, e ...