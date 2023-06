In casala notizia peggiore è l'infortunio di Abraham: uscito in barella, gli esami hanno rivelato ladel legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lariparte, con un ...... il cadavere non presentava alcun trauma né alcuna. L'uomo, 61 anni, era residente di ...per ricostruire le dinamiche della morte del 61enne sono condotte dai carabinieri delal stazione di...... stabilendo che spetta al Comune garantire la tutela del privato che lamenti ladi un ... Le proposte diPer Alessio D'Amato, consigliere regionale d'opposizione nel Lazio, 'È una sentenza ...

Roma, lesione del legamento crociato per Abraham | Serie A ... Calciomercato.com

Si tratta di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La vittoria sofferta ma assolutamente meritata con la quale la Roma si è imposta al cospetto dello Spezia è valsa ...Brutte notizie per il numero 9 romanista, che dopo il suo ingresso in campo è stato costretto a uscire all'80' della partita contro gli spezzini ...