Notte Rosa | la città si illumina | Il divertimento dura un weekend

(Di mercoledì 3 luglio 2024)non solo in riviera. Anche la nostraha la sua ‘’. Una"diffusa", che inizia venerdì 5 luglio e termina domenica 7. Una tradizione ormai consolidata porterà anche quest’anno il capodanno dell’estate tra le mura estensi, con una serie di eventi pensati per cittadini e turisti, che il prossimopotranno vedere il Castello, la fontana di piazza della Repubblica e Porta Paolati di. Così, tutta la– enti pubblici e privati in testa, insieme ai monumenti – partecipi all’iniziativa. Si comincia venerdì 5 luglio con il Ferrara Summer Festival che presenta ‘Ladei format’: si tratta di un evento a ingresso gratuito (necessaria una preiscrizione), che a partire dalle 17, in piazza Ariostea, farà ballare il pubblico al ritmo dei migliori format musicali in circolazione, con musica degli anni Novanta, Duemila e dell’ultimo decennio.