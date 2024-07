Le interferenze russe nella campagna elettorale del Regno Unito

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le elezioni anticipate del, convocate dall’impopolare premier conservatore Rishi Sunak, hanno riportato in auge il politico protagonista della Brexit, Nigel Farage, che dal 2021 ha rinominato il suo partito populista Reform Uk. Nell’attuale legislatura conta un unico deputato alla Camera dei Comuni, fuoriuscito dai Tories, ma la situazione potrebbe cambiare dopo le elezioni del 4 luglio. Il partito di Farage ha infatti presentato candidati in quasi tutti i collegi e i sondaggi gli attribuiscono una percentuale significativa di circa il sedici-venti per cento dei voti. Tuttavia, il sistemabritannico è uninominale e penalizza molto le liste che non arrivano prime nei singoli collegi, perciò secondo le stime Reform Uk può aspirare solo a una sparuta pattuglia di eletti sui seicentocinquanta totali.