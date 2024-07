Sequestrati 650mila euro a un imprenditore Aveva soldi e gioielli anche a San Marino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sequestro beni, per un valore complessivo di oltre 650.000, emesso dal gip di Modena nei confronti di undi Carpi, indagato per omessa presentazione della dichiarazione Iva e occultamento o distruzione delle scritture contabili, in qualità di amministratore di due società specializzate nella commercializzazione di pezzi di ricambio di automezzi. Il sequestro preventivo è stato eseguito dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Modena, compagnia di Carpi. Si è così scoperto l’acquisto di pezzi di ricambio di auto in esenzione di Iva, destinati ai mercati al di fuori dell’Ue; in realtà, i prodotti venivano ceduti a imprese nazionali emettendo fatture con indicazione di Iva, che veniva incassata ma non versata all’Erario.