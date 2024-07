Piscina finalmente si riparte | Sarà il fulcro della vita cittadina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Taglio del nastro alla presenza delle autorità per lacomunale di via Parri, che tornaa regime - e non solo nel periodo estivo - dopo due anni e mezzo di stop forzato legato al fallimentoGestisport. Dopo le vasche esterne, già in funzione da qualche giorno, lunedì è stata inaugurata anche l’area al chiuso chedisponibile non appena concluse le verifiche tecniche e ottenute le certificazioni del caso. Questione di giorni. Nel polo acquatico di Certosa si torna dunque a nuotare, e praticare attività fisica, per tutto l’anno. A gestire l’impianto, da qui al 2034,la società sportiva Arona Active, vincitrice di una gara ad evidenza pubblica. Il fallimentoGestisport, nel dicembre 2021, aveva portato al fermodi via Parri, che si era andato a sommare alla chiusuradel Parco Mattei (off limits dal 2011), col risultato che per oltre due anni i sandonatesi hanno dovuto spostarsi fuori Comune per praticare nuoto e sport acquatici.