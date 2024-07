Effetto del clima impazzito | I conti solo a fine estate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È vero, non è stata mai accumulata tanta neve come quest’anno. Meglio, in questo millennio, è andatanel 2001. Questo però non significa né che ilsi stia raffrescando, né che i ghiacciai che si stanno fondendo e stanno scomparendo siano salvi, e nemmeno che si possa sprecare acqua. "Dopo due stagioni estremamente secche, eccone una estremamente nevosa - spiega Andrea Toffaletti del Servizio glaciologico lombardo, che ha sede a La Valletta Brianza -. Le cause, che dipendono da tanti fattori, non sono state ancora studiate, sebbene probabilmente rientrano nel processo di estremizzazione dei momentitici a cui stiamo assistendo. Occorre tuttavia distinguere il meteo, che è un fenomeno mensile, dal, che invece si analizza in un periodo di tempo molto più lungo.