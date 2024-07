La donna è ancora grave Ricoverata a Perugia dopo lo schianto in auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024)pericoli sulle strade del territorio eugubino,una persona cheun gravissimo incidente si trovain ospedale. Teatro dello, accaduto nella serata di domenica, è stata questa volta la strada statale 452 “della Contessa”, precisamente al km 0,900, poco prima della rotonda di Madel Ponte in direzione Gubbio. Il sinistro ha coinvolto una solamobile, che si è ribaltata per cause in corso di accertamento intorno alle ore 21,30, fortunatamente senza l’implicazione di altre vetture. A bordo dell’utilitaria viaggiavano due donne perugine: la figlia di 50 anni e la madre di 77, seduta sui sedili posteriori. La 50enne è riuscita ad uscire dall’abitacolo e a chiamare i soccorsi prontamente intervenuti; sul luogo sono accorsi i Vigili del Fuoco di Gubbio che ha liberato dalle lamiereun intenso lavoro la 77enne rimasta incastrata, insieme ai soccorritori del 118 che hanno preso in cura le due donne.