La battaglia ambientalista Un abbraccio al parco contro i campi da padel

(Di mercoledì 3 luglio 2024) I lavori per la realizzazione dei nuovidae da calcetto nel rione di Sacconago nell’area in prossimità della storica chiesetta di Madonna in Campagna riprenderanno. Il cantiere era stato sospeso dopo la protesta di un gruppo di giovani attivisti e di cittadini che avevano sottoscritto la petizione (1.300 firme raccolte) per salvare la trentina di alberi destinati all’abbattimento per far posto alle strutture sportive, che godono di un finanziamento del Ministero per 700mila euro. Il sindaco Emanuele Antonelli si era impegnato a contattare Roma per verificare se fosse possibile modificare il progetto in modo da ridurre l’impatto ambientale senza perdere i fondi già stanziati. La risposta è arrivata: nessuna modifica all’intervento, pena la perdita dei finanziamenti, pertanto, come ha comunicato Antonelli nei giorni scorsi agli eco-attivisti i lavori riprenderanno a breve.