Materna Vannini il progetto di riqualificazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Approvato dalla giunta comunale ilesecutivo dei lavori didel resede della scuola d’infanziain via. L’importo totale previsto per l’opera è di 170mila euro poco più di 125mila dei quali per il solo costo dei lavori. Nel 2023 nel resede della scuola, in seguito a monitoraggi periodici sulla stabilità degli alberi del patrimonio pubblico, erano stati abbattuti quattro pini perché valutati in classe D, ossia con propensione al cedimento estrema. Rischio decisamente grave soprattutto in un luogo frequentato da bambini piccoli. Nell’inverno scorso erano poi stati messi a dimora quattro nuovi alberi nell’area esterna della scuola lungo via Chiostri e via don Minzoni rimandando l’intervento sulla parte del plesso ad uncomplessivo didella principale area esterna dellacon l’obiettivo di rendere il giardino un ambiente più funzionale e vivibile per i piccoli frequentatori, da utilizzare anche per attività didattiche e non solo per il gioco all’aperto.