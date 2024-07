Wimbledon 2024 Day 3 | Paolini cerca il terzo turno Osaka-Navarro il piatto forte sul Centre Court

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le tradizioni avanno rispettate e allora la pioggia – da sempre protagonista dei Championships e più in generale del meteo inglese – nella giornata di martedì ha iniziato a creare i primi problemi a livello organizzativo, con alcuni incontri di primoche dovranno concludersi quest’oggi in un mercoledì che in teoria sarebbe destinato solo agli incroci di secondo. Un aspetto che interessa relativamente i top players che finiscono sui primi due campi dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club, a partire da Jannik Sinner e Matteo Berrettini che avranno la garanzia di scendere in campo comematch sulnel tardo pomeriggio. Prima toccherà invece a Daniil Medvedev, al quale spetta il compito di aprire le danze in un match gestibile contro il francese Alexandre Muller, da sempre più adatto alla terra rossa.