Senza radiologi e fondi promessi dalla Regione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Rafforzeremo la parte tecnologica, comprando un’apparecchiatura per laa, spendendo immediatamente 500mila euro". A distanza di tre mesi e mezzo, del mezzo milione di euro garantiti dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso in persona, però non c’è alcuna traccia, né nei bilanci, né nei documenti ufficiali. L’annuncio dei nuovi apparecchi era stato comunicato anche per convincere a rimanere al loro posto i tecniciche avevano rassegnato le dimissioni. Stanchi di aspettare, oltre che un poco arrabbiati per essere stati presi in giro, tre di loro ne sono però andati. Ne seguiranno probabilmente altrettanti nel giro di poche settimane, sempre che i nuovi dirigenti della sanità pubblica lecchese non riescano a convincerli a disfare le valige.