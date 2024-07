Doppio spettacolo di danza C’è ’Quintetto’ di Chenevier

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La rassegna Terreni Fertili Festival, al teatro Sociale di Gualtieri, mette in scena lacon un. Stasera alle 21,30 è in programma "Quintetto" di e con Marco Augusto. Unosulle connessioni tra arte e scienza dovrebbe andare in scena ma non può essere realizzato a causa dello stop ai finanziamenti teatrali. Mentre il resto della compagnia è misteriosamente scomparso dopo aver ricevuto la proposta di lavorare per metà paga. E domani alle 21,30, sempre al teatro Sociale, è in programma "Alcune coreografie", opera nata con la regia e la video-coreografia di Jacopo Jenna. Lomette in dialogo latrice Ramona Caia con un lavoro di raccolta video, montaggio e la rielaborazione di una serie di tipologie di danze.