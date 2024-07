Il Giogo al via la rassegna di teatro popolare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si accendono i riflettori su Montagnano e su Piazza della Chiesa, dove a partire da stasera e fino a sabato 13 luglio andrà in scena la 33ª edizione del Premio di“Il”. Dieci giorni in cui il, l’enogastronomia e la cultura saranno assoluti protagonisti delle sere d’estate montagnanesi. Sei spettacoli in programma, con compagnie teatrali provenienti dalla Toscana e non solo. La possibilità di degustare prodotti tipici ogni sera. La tradizionale Serata di Gala a chiusura dellae grandi ospiti, premiati con ild’Argento e il Premio Giornalistico-Cultura-Economia “Francesca e Caterbo Mattioli”. Presenti alla “Cena sotto le stelle” di sabato 13 luglio il giornalista e scrittore Paolo Cucchiarelli, il professore Carlo Sisi e la Poti Pictures.