Dalla zuppa a Epicuro Una nuova strada fra casa e filosofia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lei gli legge i filosofi e gli riordina la, lui le insegna che nei libri si possono trovare le idee giuste per riordinare anche la vita. Perché lui è un anziano professore capace di vedere nel buio, lei una giovane donna che ha perso la bussola. E mentre il sole entra a secchiate dai vetri, mentre il libeccio passa in un baleno dall’orizzonte al midollo, modificando i pensieri e l’umore, il profumo delladi lenticchie si mescola ai Pensieri di Pascal, creando tra i due un’armonia silenziosa e bellissima. Bisogna che io legga nelle cose piccole verità universali. Ma mi occorre la sua collaborazione, dice il Professore a Maria Vittoria. E non resta che dargli ragione, perché in fondo siamo tutti responsabili della forma che imprimiamo alla felicità, nostra e degli altri.