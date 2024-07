Centrale elettrica | Rumore insostenibile Ora una soluzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lafa, "ci sta rovinando la vita, non riusciamo a dormire e a stare in casa tranquilli a causa dei rumori e delle vibrazioni", hanno ribadito l’altra sera in presidio i residenti nella zona da via Pomini al Buon Gesù, tra Castellanza e Olgiate Olona. L’impianto sotto accusa è quello a gas naturale all’interno del polo chimico. La società ha tutte le autorizzazioni necessarie ma ilè motivo da tempo di lamentele da parte dei cittadini. Per chiedere interventi e risolvere il problema sono state raccolte oltre 400 firme, l’altra sera intanto è stato organizzato un presidio in concomitanza con l’accensione dell’impianto. Presenti accanto ai residenti il consigliere comunale castellanzese del Pd, Gianni Bettoni (nella foto) e il segretario del Pd di Castellanza Alberto Dell’Acqua.