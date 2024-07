Arriva il Morgan più rivoluzionario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lui è fatto così, si toglie un sasso dalla scarpa e salta in una pietraia. Così, il giorno stesso in cui il giudice monocratico del Tribunale di Imperia lo assolve dalla causa per diffamazione intentata dall’(ex) amico Cristian Bugatti, in arte Bugo,parlando con la stampa della pubblicazione del singolo Rutti, presentato in anteprima due mesi fa sul palco del Primo Maggio, parlando di Sanremo pensa bene di gettarsi un’altra croce addosso. "Da una parte Amadeus e dall’altra Conti. Come dire Mussolini e Stalin. Sto scherzando, volevo solo dire che sono simili, ma li conosco avendo già fatto il Festival con entrambi perché sono uno che dialoga". Rutti, con quella sua struttura simile a Un giudice di De André e lo spirito vicino al Guccini in modalità Avvelenata, rappresenta la prima pietra dell’album "più di protesta edella mia vita".