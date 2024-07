Passerella a pezzi da riqualificare Lavori nel 2025

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il cantiere dellapedonale che oltrepassa i binari della stazione ferroviaria scatterà nel primo trimestre del. È uno dei punti della road map progettuale condivisa da Rfi, proprietaria del manufatto, con il Comune. Ad oggi il percorso è in condizioni pietose ed è molto pericoloso per chi deve transitare da viale Trivulzio a piazzale Cadorna e viceversa. L’ente ferroviario però ha già messo nero su bianco l’investimento adeguato (più o meno un milione e 600 mila euro) ed ha già predisposto lo studio di fattibilità per il recupero totale della struttura che sta cadendo a. D’altronde la Soprintendenza non aveva mai aperto spiragli a qualsivoglia ipotesi di abbattimento ma aveva imposto la ristrutturazione totale del manufatto, costruito nel 1921 e, ad oggi, unico esempio in stile liberty esistente lungo il tratto ferroviario Milano-Bologna.