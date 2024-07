Delitto di Pierina rissa tra la vicina e la nuora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi, la moglie e la conoscente di Louis Dassilva, il 34enne indagato per l’omicidio diPaganelli, uccisa a coltellate a 78 anni, hanno litigato, venendo alle mani nello stesso luogo dove il 4 ottobre scorso era stato ritrovato il cadavere dell’anziana. È successo ieri in via del Ciclamino, a Rimini, davanti alle telecamere del giornalista Rai, Valerio Scarponi dell’Estate in Diretta. Presente anche la giornalista Mediaset Giorgia Scaccia. Secondo la ricostruzione riferita dal consulente della Bianchi, Davide Barzan, mentre Manuela,di Paganelli, stava parlando con i giornalisti davanti a delle scritte ingiuriose apparse sui muri del condominio (’Codarda’, ’Farai la fine di’), è passata laValeria col marito Louis e la tensione è aumentata.