Arte e intrattenimento Presentato il calendario | gli eventi di Montegranaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un’estate ricca di appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti quella che ha predisposto il Comune in collaborazione con Pro Loco e con una serie di associazioni cittadine. Una programmazione in cui c’è lo sport (visto che è appena iniziato al parco Temperini il Veregra Playground), c’è la festa di quartirere (come quella in programma nel fine settimana a Villa Luciani con la cena dell’oca arrosto e la commedia dialettale) o il festival ‘Bidibibodibibù (da domani fino al 7 luglio) nell’area ‘Gismondi’ con Street Food, birra tedesca ma anche gonfiabili per bambini, musica con Roxi Bar Mario, Dj Nicola Pigini, il dj Melandri per finire domenica con il saltarello, balli popolari e pizzica salentina e il comico Mirko Eleonori. "In realtà – esordisce il sindaco Endrio Ubaldi – la programmazione è già partita a maggio ma da adesso in poi saranno circa settanta gli appuntamenti e le iniziative di vario genere che abbiamo previstp per chi trascorrerà l’estate montegranarese.