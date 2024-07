Intercos è accordo con le lavoratrici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si chiude definitivamente, con l’siglato dalle controparti che definisce l’applicazione del Ccnl Chimici a tutte ledella sede di Romanengo, la vertenza delledella ditta cosmeticadi Dovera, internalizzate dopo la chiusura di un appalto, inizialmente con il contratto multiservizi, definito estremamente peggiorativo dallee non accettabile dal sindacato. L’è arrivato dopo che lehanno passato 15 giorni in presidio sotto un gazebo di fronte alla sededi Dovera, presidio pacifico, anche se con un episodio critico, forse male interpretato, con un camion di forniture che è passato dal presidio ed è entrato in fabbrica. "In questi giorni la determinazione di queste donne non si è mai affievolita – fa sapere il sindacato.