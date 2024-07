Europa Donna Boldrini al Quirinale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tumore al seno, Paolaalcon ‘’. C’era anche Paola, membro del cda di, nei giorni scorsi all’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto la delegazione, che era capeggiata dalla presidente, Rosanna D’Antona. Fondata trent’anni fa da un’idea del Professor Umberto Veronesi,si occupa di diritti nella prevenzione e cura del tumore al seno e rappresenta 190 associazioni di pazienti. "E’ stato un momento di grande significato – ha sintetizzato Paola– perché ha dato centralità alla malattia e alla qualità della vita sia di chi è guarito sia di chi deve conviverci. Con il presidente Mattarella – il resoconto dell’incontro – si è fatto il punto dei progressi compiuti negli ultimi tre decenni, dagli screening mammografici alla creazione delle Breast Unit (di cui, oggi è vice presidente dell’Intergruppo parlamentare Malattie Croniche non Trasmissibili, si è occupata come vice presidente della Commissione Sanità in Senato, ndr), ma anche della necessità di introdurre percorsi di supporto per il reinserimento lavorativo, per dare sostegno ai caregiver, per concretizzare la collaborazione tra associazione dei pazienti e istituzioni.