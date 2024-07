Il virus ideologico del climatismo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Ilè unche contagia destra e sinistra. Non c’è partito politico che non sia a favore della decarbonizzazione”. Nicola Porro nel suo ultimo libro “La grande bugia verde. Gli scienziati smontano, con dati reali, i dogmi dell’allarmismo climatico” (Liberilibri) mi ricorda che la destra è solo una sinistra moderata. E che un cristiano, ossia un antropocentrico, il carbone deve farselo piacere moltissimo visto che costa pochissimo e consente non soltanto ai ricchi di riscaldarsi d’inverno e rinfrescarsi d’estate. Porro fa un acuto confronto: “E’ come se in piena ubriacatura comunista tutti fossero stati concordi sui principi marxisti. E, quei pochi contrari, si fossero limitati a mettere in discussione solo i tempi necessari per arrivare a qualcosa che era dato per acquisito”.