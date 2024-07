Prodi a Zocca nella serata dedicata all’ex ministro Santagata | Fondamentale per l’Ulivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si parlerà di Giuliofoto) e del futuro delle nostre democrazie il 17 luglio alle 21, in Piazza Martiri delle Libertà a. Interverranno l’ex presidente del Consiglio Romano, il giornalista Gad Lerner e il giornalista e speaker radiofonico Luca Bottura. Apriranno lail sindaco diFederico Ropa e il capogruppo diDomani con i saluti iniziati. "Giulio, nativo di, è stato un uomo di grande visione e intelligenza – spiega Federico Covili, capogruppo in Consiglio comunale diDomani –. Ha avuto un ruolonascita dele negli anni al governo di Romano, ma è stato anche un uomo di intelligenza politica unica, in grado di fare progetti concreti e lungimiranti.