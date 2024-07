LA CONFERENZA

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un incontro con la scienziata e divulgatrice scientifica Sabrina Mugnos è in programma domani, alle 21, alla mediateca ‘Fregoso’ in via Firenze 37 a La Spezia. ‘In viaggio nelle terre del ghiaccio e del fuoco’, questo il titolo dellaorganizzata dall’associazione fotografica Liberi di vedere, nell’ambito della programmazione dell’associazione Astrofili spezzini. "Faremo un viaggio attraverso alcune delle meraviglie naturali di questo pianeta, che ho avuto la fortuna di visitare – anticipa Mugnos – . Vi mostrerò i suggestivi scenari dell’Artico, per poi condurvi tra le fiamme dei roventi paesaggi vulcanici". L’ingresso è libero. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 320 6767703.