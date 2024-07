Il paradosso della radiazione di Giuliani e dell’immunità di Trump

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Rudyè stato radiato dall’albo degli avvocati di New York, dal quale era stato sospeso nel 2020 per i tentativi, in qualità di avvocato di Donald, di ribaltare il risultato elettorale del 2020 che ha portato Joe Biden a prendere il posto del suo assistito. Secondo la Corte Suprema dello Stato di New York,«ha ripetutamente e intenzionalmente fatto dichiarazioni false, alcune delle quali spergiure, alla corte federale, ai legislatori statali, al pubblico e a questa Corte riguardo alle elezioni presidenziali del 2020, con cui ha attaccato senza basi e minato l’integrità del processo elettorale di questo paese». La decisione è di sole ventiquattro ore successiva alla sentenza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il presidente è immune penalmente quando esercita il suo potere esecutivo, compreso il tentativo fallito di sovvertire l’esito del voto presidenziale e chissà cos’altro potrebbe inventeraise dovesse vincere le elezioni del 5 novembre.